17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede etkili bir çözüm öneriyor. Sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra belirli bir otun tüketilmesini öneren İbn-i Sina, bu uygulamanın kan şekerini dengeleyerek kişilere nefes aldıracağını iddia ediyor. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı bilgiler sunuyor. İddiasına göre, tek bir bardak bile önemli sonuçlar sağlayabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:01
  • 1
  • 8
İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

İbn-i Sina, şeker hastalığının tedavisinde yeni bir yaklaşım sunuyor. Ünlü hekim, sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra belirli bir bitkinin tüketilmesini öneriyor. Bu bitkinin kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kişilere nefes aldıracağına inanan İbn-i Sina, şeker hastalarına yönelik sağlık faydalarını detaylı bir şekilde açıklıyor. İddiasına göre, tek bir bardak bile belirgin sonuçlar sağlayabilir.

  • 2
  • 8
İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

Bin yıl öncesinin büyük hekimlerinden İbn-i Sina, tıp alanında öngörüleri ve önerileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde yer alan öneriler arasında, şeker hastalarına yönelik kara hindiba otu da yer alıyor.

  • 3
  • 8
İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

Bu önerisine göre, kara hindiba otunun şeker hastalarına destek sağladığına inanılıyor. Otun tüketimi için ise kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra en uygun zaman olarak öneriliyor.

  • 4
  • 8
İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

İbn-i Sina'nın önerdiği kara hindiba çayı, hazırlanışı oldukça basit bir tarife sahip. İnce kıyılmış kara hindiba kökü, akşamdan su bardağı dolusu suya ekleniyor ve sabah kaynama derecesine kadar ısıtılıp süzülüyor.

  • 5
  • 8
İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

Bu çayın ardışık olarak kahvaltı öncesi ve sonrasında tüketilmesi, şeker hastalarının kan şekerine olumlu etki yapacağına inanılıyor.