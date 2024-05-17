İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva

İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede etkili bir çözüm öneriyor. Sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra belirli bir otun tüketilmesini öneren İbn-i Sina, bu uygulamanın kan şekerini dengeleyerek kişilere nefes aldıracağını iddia ediyor. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı bilgiler sunuyor. İddiasına göre, tek bir bardak bile önemli sonuçlar sağlayabilir.