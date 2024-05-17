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19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlama planlarını açıkladı. Bakanlık tarafından düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bayram kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere dair detaylar paylaşıldı. Kutlamalar çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yüzer unsurların 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edeceği ve gemilerin halka açık olacağı belirtildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:44
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19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlayacak. Bakanlık tarafından düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bayram etkinliklerine dair detaylar paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 43 gemi, 27 limanı ziyaret edecek ve gemiler halka açık olacak. Peki 19 Mayıs'ta hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak?

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19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

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19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Bakanlık, basın toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını anma programlarını ve gençlik etkinliklerini detaylandırdı.

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19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Deniz Kuvvetleri'nden Özel Etkinlik: 43 Gemi, 27 Liman

Kutlamalar, Deniz Kuvvetleri'nin organizasyonuyla gerçekleşecek özel bir etkinliği de içeriyor. Toplamda 43 savaş gemisi, 27 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Bu özel günlerde vatandaşlar, denizcilik tarihimize tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

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19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Ziyaret saatleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Detaylar paylaşıldığında haberimize eklenecektir.