19 Mayıs’ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlayacak. Bakanlık tarafından düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bayram etkinliklerine dair detaylar paylaşıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 43 gemi, 27 limanı ziyaret edecek ve gemiler halka açık olacak. Peki 19 Mayıs'ta hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak?