19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlama planlarını açıkladı. Bakanlık tarafından düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bayram kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere dair detaylar paylaşıldı. Kutlamalar çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yüzer unsurların 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edeceği ve gemilerin halka açık olacağı belirtildi.