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Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

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