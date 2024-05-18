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MSK finale yükseldi! Gaziantep Basketbol'u 91-74 yendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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MSK finale yükseldi! Gaziantep Basketbol’u 91-74 yendi

Türkiye Basketbol Ligi Play-off yarı final 4. maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi (MSK), deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek, finale yükseldi.

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