Kadıköy Marmaray’da korkunç ölüm! Bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda bir kadın, kendini trenin altına atarak yaşamına son verdi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

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