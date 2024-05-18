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Kütahya'da cip kafeye daldı! Kaza güvenlik kamerasında...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 01:39
Kaza, akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı. Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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