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Siyonist Bakan Ben-Gvir İsrail halkına silah çekti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 01:40
Gazze'de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı. Korumalar Ben- Gvir'i bölgeden uzaklaştırırken Gvir'in yerleşimcilere karşı silahını çekti. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler büyük tepki çekti. İşte detaylar...
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Siyonist Bakan Ben-Gvir İsrail halkına silah çekti!
Siyonist Bakan Ben-Gvir İsrail halkına silah çekti!
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