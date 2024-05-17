17 Mayıs 2024, Cuma
Çocuktan Al Haberi'nin 'Çakıl Bebek'i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...
Bir dönem Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi", programı çocuk yıldızlarıyla gündeme geliyor. Özellikle maviş gözleri ve sevimli halleriyle herkesin gönlünü fetheden 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş büyüdü kocaman kız oldu. Nisan'ın şimdiki halini görenler, tanımakta güçlük geçti. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:40
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