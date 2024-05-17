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Çocuktan Al Haberi'nin 'Çakıl Bebek'i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

Bir dönem Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Çocuktan Al Haberi", programı çocuk yıldızlarıyla gündeme geliyor. Özellikle maviş gözleri ve sevimli halleriyle herkesin gönlünü fetheden 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş büyüdü kocaman kız oldu. Nisan'ın şimdiki halini görenler, tanımakta güçlük geçti. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:40
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Çocuktan Al Haberi’nin ’Çakıl Bebek’i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

Daha 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi yarışması ile tanınan ve Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi önemli yapımlarda yer almış bir çocuk oyuncudur.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Çakıl Bebek’i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisan Aktaş, ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşarak takipçileriyle paylaşımcı bir iletişim içerisinde bulunuyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Çakıl Bebek’i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

Nisan Aktaş'ın son zamanlardaki görüntüsü, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanıyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Çakıl Bebek’i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

İşte Nisan Aktaş başta olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Çakıl Bebek’i koca kız olmuş! Son halini tanımak imkansız! Nisan Aktaş şimdi 10 yaşında...

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit