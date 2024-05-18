A Haber’de 17 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “İşgal limanı kuruldu şimdi ne olacak? Filistin karasularını işgal planı mı? ABD Gazze’de liman görünümlü üs mü kurdu? Gazze kasaplarının asıl hedefi ne? İsrail nasıl bir Ortadoğu istiyor? İsrail’in planını Türkiye nasıl bozuyor? 3. Dünya Savaşı’nın ilk kurşunu mu? Hangi liderler neden hedefte? Suikastlar zincirinin ilk halkası mı? Dünya savaşlarıyla harita nasıl çizildi? 3. Dünya savaşının barut kokusu mu? Putin-Şi ABD’ye karşı mı sarıldı? Pasifik yeni savaş alanı mı olacak? Kuzeyde kim daha çok kan aksın istiyor? Türk yıldızları HÜRJET ile mi uçacak?” sorularına yanıt arandı.

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