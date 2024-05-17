Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 6 puan farkla lider bulunan ve şampiyonluğa sadece 1 maç uzaklıkta bulunan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin peşine düşen sarı-kırmızılı ekip, transferi bitirmek için çalışma başlattı.