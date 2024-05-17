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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 6 puan farkla lider bulunan ve şampiyonluğa sadece 1 maç uzaklıkta bulunan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin peşine düşen sarı-kırmızılı ekip, transferi bitirmek için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:44
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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Sarı kırmızılılar ligde kalan 2 haftada hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Cimbom 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Okan Buruk'un öğrencileri bu karşılaşmadan 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk transfer hamlesi o isim olacak

Aslan şu ana kadar geride kalan 36 haftada 99 puan topladı.