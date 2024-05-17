Fenerbahçe derbide deplasman karnesine güveniyor! Tek mağlubiyeti yok! Kanarya şansını son maça taşımanın peşinde...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak hem rakibini yenmek hem de şampiyonluk şansını son maça taşımak istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, sezonun son dış saha maçında Galatasaray'ı yenerse hem bu seriyi sürdürecek hem de şampiyonluk şansını son maça taşıyacak.
KANARYA FARKI 3'E İNDİRMENİN PEŞİNDE
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, son 2 haftaya sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde girdi. Sarı-lacivertli ekip, ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta konuk olacağı rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.
DIŞ SAHADA YENİLGİ YAŞAMADI
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen Kanarya, kalesinde ise 11 gol gördü.
EN FAZLA GALİBİYET ALDIĞI SEZONU YAŞIYOR
Bu sezon deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig'de bu alanda rekor kıran Kanarya, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonu da yaşıyor.
ŞANSINI SON MAÇA TAŞIYABİLECEK Mİ?
Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduğu son 2 maçta puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında yara almıştı.
Bu sezon dış sahada 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde 'dış sahada en fazla puan toplama rekoru'nu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.
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