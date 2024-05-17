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Onlarca Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptı! İşte Davaro filmini set olan Boğazköy

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 16:07
İstanbul Arnavutköy'deki Boğazköy Mahallesi bugüne kadar onlarca Yeşilçam filmine sahne oldu. Onlardan belki de en çok bilineni Kemal Sunal ile Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Davaro filmiydi. İşte Davaro ve daha bir çok filme set olan Boğazköy...
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