Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Siyah, lav benzeri bir madde olan ve görünüşü nedeniyle "Fil Ayağı" olarak adlandırılan koryum, kum, erimiş beton ve uranyum karışımından oluşuyordu. Unilad raporlarına göre, bu madde tarihte sadece beş kez doğal olarak oluştu ve dünya üzerindeki en tehlikeli madde olarak kabul ediliyor.