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Haberler Galeri Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin ardından ortaya çıkan "Fil Ayak" adı verilen corium kütlesi, dünyanın en korkutucu ve tehlikeli maddelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ölümcül madde, sadece beş dakikalık bir maruziyet bile ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:29
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Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Ukrayna'da bulunan bir nükleer enerji santralinin reaktöründe meydana gelen patlama, tarihin en korkunç nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Bu felaketin ardından ortaya çıkan nükleer felaketin sonuçları arasında dünyanın en ölümcül maddesi de bulunuyor.

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Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer enerji santrali, reaktörlerinden birinin patlaması sonucu yaşanan tarihin en büyük nükleer felaketinde büyük miktarda radyoaktif madde atmosfere salındı.

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Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Bu feci olay, çevreyi on gün boyunca kirletti ve 50 tondan fazla radyoaktif partikül Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi. Erimenin olduğu gece iki Çernobil işçisi hayatını kaybetti ve haftalar içinde 28 işçi daha akut radyasyon sendromuna yenik düştü. Takip eden yıllarda, 5 bin tiroid kanseri vakası rapor edildi ve binlerce kişi felaketten dolaylı olarak etkilendi.

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Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Dünya Üzerindeki En Tehlikeli Madde: Koryum

Felaketin hemen ardından tehlikenin tam boyutu anlaşılamadı. Sekiz ay sonra, araştırmacılar 4 numaralı reaktörde, felaketin kalbine cesaretle indiler ve orada tuhaf ve uğursuz bir varlıkla karşılaştılar.

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Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...

Siyah, lav benzeri bir madde olan ve görünüşü nedeniyle "Fil Ayağı" olarak adlandırılan koryum, kum, erimiş beton ve uranyum karışımından oluşuyordu. Unilad raporlarına göre, bu madde tarihte sadece beş kez doğal olarak oluştu ve dünya üzerindeki en tehlikeli madde olarak kabul ediliyor.