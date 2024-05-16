16 Mayıs 2024, Perşembe
Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...
1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin ardından ortaya çıkan "Fil Ayak" adı verilen corium kütlesi, dünyanın en korkutucu ve tehlikeli maddelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ölümcül madde, sadece beş dakikalık bir maruziyet bile ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:29
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