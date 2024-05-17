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Tokat'ta sokak ortasında keserli vahşet! Kafa göz daldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Tokat’ta sokak ortasında keserli vahşet! Kafa göz daldı

Tokat'ta sokak ortasında keserli vahşet yaşandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası ağır yaralanan Mert T. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada keserle başına vurulan Mert Torun (21) yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti.

Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Samet C. ifadesinde Mert Torun'un kendisine telefonda küfür ettiğini bu sebeple saldırdığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Keserli dehşet! Defalarca...Keserli dehşet! Defalarca... KESERLİ DEHŞET! DEFALARCA...

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