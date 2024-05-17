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Hababam Sınıfı Uyanıyor'un 'Çalışkan Ahmet'iydi! Ahmet Sezerel'in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde Çalışkan Ahmet lakabıyla bilinen Sezerel, son haliyle herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla da yakın takibe alınan oyuncunun Yargı dizisinin başrol oyuncularından biri olduğunu duyunca şoke oldu. İşte Ahmet Sezerel'in biricik eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:43
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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, masum yüzü ve yakışıklılığıyla hafızalara kazınmış bir efsane olarak biliniyor. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak tanınan Sezerel, Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran önemli bir isimdi.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Usta oyuncu, kariyerinin yanı sıra, uzun yıllardır süren birlikteliğiyle de dikkat çekiyor. Usta oyuncunun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi Yargı dizisinin yıldızı çıktı.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Usta oyuncunun biricik eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'dir.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Ünlü çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

İşte Ahmet Sezerel başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...