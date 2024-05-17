17 Mayıs 2024, Cuma
Hababam Sınıfı Uyanıyor'un 'Çalışkan Ahmet'iydi! Ahmet Sezerel'in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..
Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde Çalışkan Ahmet lakabıyla bilinen Sezerel, son haliyle herkesi şaşırttı. Özel hayatıyla da yakın takibe alınan oyuncunun Yargı dizisinin başrol oyuncularından biri olduğunu duyunca şoke oldu. İşte Ahmet Sezerel'in biricik eşi...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:43
- 1
- 65
- 2
- 65
- 3
- 65
- 4
- 65
- 5
- 65