Hababam Sınıfı Uyanıyor’un ’Çalışkan Ahmet’iydi! Ahmet Sezerel’in eşi kendisinden de ünlüymüş! Meğer Yargı dizisinde..

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahmet Sezerel, masum yüzü ve yakışıklılığıyla hafızalara kazınmış bir efsane olarak biliniyor. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak tanınan Sezerel, Türk sinemasının altın yıllarına damga vuran önemli bir isimdi.