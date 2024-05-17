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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

Bursluluk sınavı taban puanları, sınava katılan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin alması gereken puanlar, kontenjanlara ve sınıf seviyelerine göre değişiklik gösteriyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki bursluluğu kazanmak için kaç puan gerekiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:26
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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanırken, öğrenciler ve aileleri taban puanlara odaklanmış durumda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, burs alacak öğrenciler belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan öğrenci, oturduğu yerde okul olmayan öğrenci ve diğer çocuk kontenjanlarından burs sağlıyor. Bursluluk sınavlarında, öğrencilerin eğitim aldıkları sınıflara göre farklı sorular soruluyor ve standart sapma dikkate alındığı için, aynı doğru-yanlış cevap sayısına sahip öğrencilerin puanları farklı olabiliyor. Peki 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İşte ilk ödeme tarihi...

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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

Bursluluk Sınavı Nedir?

Bursluluk sınavı, öğrencilere eğitimleri boyunca maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen ve her yıl binlerce öğrencinin katıldığı önemli bir sınavdır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler, belirlenen süre boyunca aylık burs almaya hak kazanır.

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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

2024 İOKBS Başarı Puanları Nasıl Belirlenir?

2024 İOKBS başarı puanları, öğrenci sayısı ve sınavın zorluk seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin hangi puanlarla burs kazanabileceği genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra netleşir. Önceki yılların taban puanları, yaklaşık bir fikir vermekle birlikte kesin sonuçlar her zaman için farklılık gösterebilir.

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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

Önceki Yılların Taban Puanları

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

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Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499