Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanırken, öğrenciler ve aileleri taban puanlara odaklanmış durumda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, burs alacak öğrenciler belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan öğrenci, oturduğu yerde okul olmayan öğrenci ve diğer çocuk kontenjanlarından burs sağlıyor. Bursluluk sınavlarında, öğrencilerin eğitim aldıkları sınıflara göre farklı sorular soruluyor ve standart sapma dikkate alındığı için, aynı doğru-yanlış cevap sayısına sahip öğrencilerin puanları farklı olabiliyor. Peki 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İşte ilk ödeme tarihi...