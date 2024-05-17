17 Mayıs 2024, Cuma
Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
Bursluluk sınavı taban puanları, sınava katılan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin alması gereken puanlar, kontenjanlara ve sınıf seviyelerine göre değişiklik gösteriyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Peki bursluluğu kazanmak için kaç puan gerekiyor?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:26
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