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Haberler Galeri Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarının yatırılacağı tarihleri sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan güncellemeler ve e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde, emekli maaş ödemelerinin takibi ve yönetimi artık daha pratik hale geldi. Emekliler, bu yeniliklerle birlikte maaşlarına daha kolay erişim sağlayabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:02
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Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının ödeme günlerini tahsis numarasının son hanesine göre yeniden düzenleyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu önemli düzenleme, emeklilerin ödeme günlerini önceden belirleyerek mali planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Böylece emekliler, ödemelerini beklerken yaşadıkları belirsizlikleri azaltarak daha güvenli bir finansal gelecek için adımlar atabiliyorlar. Mayıs ayı için belirlenen ödeme tarihleri ise şu şekildedir:

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Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI

📌Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Nisan

📌7 olanlar için 19 Nisan

📌5 olanlar için 20 Nisan

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Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

📌3 olanlar için 21 Nisan

📌1 olanlar için 22 Nisan

📌8 olanlar için 23 Nisan

📌6 olanlar için 24 Nisan

📌4 olanlar için 25 Nisan

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Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

📌2 olanlar için 26 Nisan

📌0 olanlar için 27 Nisan

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Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI

📌Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için 25 Nisan