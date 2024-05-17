Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
Milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarının yatırılacağı tarihleri sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan güncellemeler ve e-Devlet platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde, emekli maaş ödemelerinin takibi ve yönetimi artık daha pratik hale geldi. Emekliler, bu yeniliklerle birlikte maaşlarına daha kolay erişim sağlayabiliyor.
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Giriş Tarihi: 17.05.2024 07:02Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 07:02