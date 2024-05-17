Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15’te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının ödeme günlerini tahsis numarasının son hanesine göre yeniden düzenleyerek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu önemli düzenleme, emeklilerin ödeme günlerini önceden belirleyerek mali planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Böylece emekliler, ödemelerini beklerken yaşadıkları belirsizlikleri azaltarak daha güvenli bir finansal gelecek için adımlar atabiliyorlar. Mayıs ayı için belirlenen ödeme tarihleri ise şu şekildedir: