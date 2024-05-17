Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...

1. Halıdaki Lekeler: Halılarınızı temizlerken beyaz sirkeye başvurmadan önce bir kez daha düşünün. Sirke, bazı halılarda kalıcı lekeler bırakabilir veya renklerin solmasına neden olabilir. Temizlik uzmanları, leke çıkarma işleminde karbonat ve su karışımının daha güvenli ve etkili olduğunu belirtiyor. Halı temizliği için özel olarak geliştirilmiş ürünlerin kullanılması daha uygun olacaktır.