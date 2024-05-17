Bayram ikramiyeleri ne zaman yaracak? Emeklinin zam oranı ne olacak?
Emekliler için hem ikramiye tarihi bekleniyor hem de zam oranlarının kaç olacağı merak ediliyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklinin zam oranı ne olacak? Refah payı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Enflasyon etkisiyle gerçekleşecek zammın yanı sıra emekliler, maaşlarda bir iyileştirme de umut ediyor. Bu zam oranı, kök maaşlar ve taban aylıklara nasıl yansıtılacak ve emeklileri temmuz ayında neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
ZAM ORANI YÜZDE40'A ÇIKABİLİR
Faruk Erdem: Emeklilerin zam oranında refah payı oldukça önemli. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan temmuz ayını işaret etti. 4 aylık enflasyon rakamları belli, Merkez Bankası'nın öngörülerine bakarak bizler de bir rakam çıkarmıştık. Yüzde 25-30 bandında 6 aylık bir enflasyon gelecek. Bunun üzerine bir 10-15 puanlık bir refah payı gelirse 35-40 bandında bir zam oranı beklediğimi söylemek istiyorum.
SIFIR ZAM TEHLİKESİNE ÖNLEM
Bilindiği zam oranları kök maaşa yapılıyor. Eğer kök maaşınız 7 bin TL ve altındaysa zam oranı yüzde 30 civarında olursa yine maaş 10 bin TL olacak. Görece olarak zam yapılsa da sıfır zam tehlikesi var. Bunu önlemek için de taban maaş olan 10 bin TL'nin arttırılması gündemde. Temmuz ayında biz hem taban maaşı hem refah payı hem de kök maaşlarla ilgili bir tedbir görebiliriz. Biz yapılacak oranları az-çok tahmin ediyoruz. Yüzde 35-40 civarında olacak.
İKRAMİYE TARİHİ NE ZAMAN?
Temmuzdan önce bir ikramiye meselesi var. Kurban Bayramı yaklaşıyor, 15-19 Haziran arasında bayramı idrak edeceğiz. Cumartesi günü arefe olacak pazar günü bayram başlıyor. Perşembe-cuma günü idari izin sayılırsa hükümet öyle bir karar verirse yine 9 gün tatili görebiliriz. İkramiye için 10-14 Haziran önemli. Yani bayramdan bir hafta önce.
BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 MAYIS
Şu anda emeklilik için günü gelmiş birçok EYT'li var diğer sigortalı çalışma arkadaşlarımız var. İşte bu ikramiyeden faydalanabilmek için 31 Mayıs akşamına kadar başvuru yapanlar bu ikramiyeden faydalanacak. Burada başvuru yapıldıktan sonra hesaplama bir sonraki aybaşında itibaren başlıyor. Burada yapılan başvuru ile ikramiye hak ediliyor.
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