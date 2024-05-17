Bayram ikramiyeleri ne zaman yaracak? Emeklinin zam oranı ne olacak?

SIFIR ZAM TEHLİKESİNE ÖNLEM

Bilindiği zam oranları kök maaşa yapılıyor. Eğer kök maaşınız 7 bin TL ve altındaysa zam oranı yüzde 30 civarında olursa yine maaş 10 bin TL olacak. Görece olarak zam yapılsa da sıfır zam tehlikesi var. Bunu önlemek için de taban maaş olan 10 bin TL'nin arttırılması gündemde. Temmuz ayında biz hem taban maaşı hem refah payı hem de kök maaşlarla ilgili bir tedbir görebiliriz. Biz yapılacak oranları az-çok tahmin ediyoruz. Yüzde 35-40 civarında olacak.