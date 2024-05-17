Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz

Kedilerin Benzersiz Dünyasında Feromonların Rolü

Bilindiği üzere, kediler idrar ve dışkılarında bulunan feromonlar sayesinde bu atıkları diğer kedilerden ayırt edebilir. Bu, sadece insanların değil, diğer kedilerin de dikkatini çeken bir özelliktir. Kedilerin bu benzersiz koku molekülleri, onların atıklarını gömmelerinin temel sebeplerinden biridir. Feromonlar, kedilerin kendi alanlarını belirlemelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olur.