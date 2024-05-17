Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Cimbom’un radarına girdi! Okan Buruk istiyor...

TRABZONSPOR'DAN SONRA GALATASARAY DA RADARA ALDI



Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor. Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i, yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi.

4 GOL 5 ASİST

Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği ifade edildi. Temmuz 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, bu sezon 35 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.