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Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Cimbom'un radarına girdi! Okan Buruk istiyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Beşiktaşlı yıldız Galatasaray yolunda! Cimbom’un radarına girdi! Okan Buruk istiyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli mesafe kateden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılarla tecrübeli futbolcu arasında şu ana kadar ki temaslarda anlaşma zemini bulunamamıştı.

KUPA FİNALİ SONRASI GÖRÜŞME

İki taraf arasında görüşmeler şimdilik durma noktasına gelirken Türkiye Kupası finalinin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN SONRA GALATASARAY DA RADARA ALDI

Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor. Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i, yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi.

4 GOL 5 ASİST

Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği ifade edildi. Temmuz 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, bu sezon 35 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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