17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

HÜRJET'in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in 19 Mayıs'ta sürpriz yapacağını duyurdu. Yerli uçağın 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yapması bekleniyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:49
  • 1
  • 14
HÜRJET’in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

HÜRJET ilk başarılı uçuş testinin ardından bir yılı geride bıraktı.

  • 2
  • 14
HÜRJET’in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

Kanatlarını eğiyor. Gövdesine basınç ve yük bindiriliyor. Dayanıklılığı en son raddesine kadar test ediliyor.

  • 3
  • 14
HÜRJET’in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

Test uçuşları devam eden Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı yaptığı manevralarla izleyenleri hayran bırakıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 14
HÜRJET’in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

Şimdiye kadar 50 sorti uçuş yapan milli gurur birçok zorlu testi başarıyla tamamladı.

  • 5
  • 14
HÜRJET’in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber’de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı

HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ederken Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.