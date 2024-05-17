Kadıköy Marmaray’da korkunç ölüm! Bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Olay, Kadıköy ilçesi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan kadın feci şekilde can verdi.