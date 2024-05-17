Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs'ta 43 savaş gemisi ziyarete açılıyor! Hangi gemiler, saat kaçta ziyarete açık olacak? Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri detayları
- Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor
- Bursluluk sınavı için kaç net kaç puan gerekli? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? İlk ödeme tarihi...
- Sirkeyle temizlik yapanlara kötü haber! Yararlı sanıyorduk ama...
- İbn-i Sina reçeteyi kesti: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak! Tek bardağı asırlık deva
- Kedilerin dışkılarını kuma bu yüzden gömüyor! Herkes temizlik sanıyor ama sebebi sizsiniz
- Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni PDF oku || 17 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne?
- Emeklilere maaş müjdesi saat 07.15'te geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yattı: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2024 | EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuç ekranı | MEB İOKBS (PYBS) 2024 sonuçları açıklandı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara…
- Asgari ücretin 1 2 3 değil tam 4 katını kazanıyorlar! Yeşil elmas Türkiye’de gelir kapısı oldu
- Dünyanın en ölümcül maddesi: Çernobil sonrası ortaya çıktı! Sakın bakmayın 2 gün içinde...