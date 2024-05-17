TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

Son dönemde TikTok aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar sınır tanımıyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan skandal olay rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. TikTok'ta açtığı canlı yayın sırasında bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullandı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ahlaksız anne ile ilgili yeni bir karar verildi. İşte detaylar...