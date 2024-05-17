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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

Son dönemde TikTok aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar sınır tanımıyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan skandal olay rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. TikTok'ta açtığı canlı yayın sırasında bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullandı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan ahlaksız anne ile ilgili yeni bir karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 18:23
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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

TikTok rezilliğine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son rezil görüntü Kayseri'den geldi.

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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

AHLAKSIZ SÖZLERE SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Edinlen bilgiye göre, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle, yine yayın yaparken gözaltına alınan yeliz tutar rumuzunu kullanan s.g. (35) isimli kadının ahlaksız sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

KIZI HAKKINDA MÜSTEHCEN İFADELER KULLANDI
Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

EVİNE OPERASYON
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.'nin evine operasyon düzenledi.

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TikTok rezilliği sınır tanımıyor! Kızı için müstehcen sözler kullanmıştı: Gözaltına alınan o anne hakkında flaş karar

GÖZALTINA ALINDI
S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

KIZININ VELAYETİ BABADA
Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi.