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Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 23:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda alınan tasarruf tedbirleri ile ilgili konuştu. Yılmaz, "'Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek." dedi. Kamuda servislerin kaldırılmasına ilişkin de "Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek." diyen Yılmaz, toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacağını ifade etti.
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Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
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