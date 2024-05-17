Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar! Kamu çalışanlarına destek geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Cevdey Yılmaz, kamuda servislerin kaldırılmasına ilişkin "Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak" dedi. Kamuda tasarruf paketinin memur alımına nasıl etki edeceğine ilişkin Yılmaz "Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında yer satır başları:
"ESAS KRİTERİMİZ YERLİ ARAÇ KULLANILMASI"
"Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın. Tabii ki zorunlu haller dışında. Zırhlı araç kullanması gerekiyor diyelim bir makamın yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek zorunda. Kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyan oradan hizmeti alması yönünde tasarrufumuz var. Makam aracı tahsisi sürecek. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek. Kamu idareleri eski araçları elden çıkarıp, yeni yerli araçlarla daha verimli şekilde yola devam etsin."
TASARRUF MEMUR ALIMINA NASIL ETKİ EDECEK?
"Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak."
"GENEL BİR SINIR KOYMA KARARI ALDIK"
Yılmaz "Aslında bizim yıllardır genel bir uygulamamız var. Kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Maaşı dışında bir yerden alma. Bazı istisnaları vardı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili bir tepki oluştu. Adaletsizlik duygusu oluşturdu. Genel bir sınır koyma kararı aldık." dedi.
"BAŞARIMIZI GÖRENLER GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYOR"
"Bence programımızın başarılı olduğunu görenler biraz gölge düşürmek için bu tür şeyler söyler söylüyorlar."
"ALGILARA DEĞİL VERİLERE BAKAN İNSANLAR BUNU GÖRÜYORLAR"
"Beklemeliyiz. Bir süreç bu. Adı üstünde orta vadeli program. Algılara değil verilere bakan insanlar bunu görüyorlar. Notlarımızda artışlar oluyor."
"HAZİNEMİZ ELVERİŞLİ ŞARTLARDA BAŞKA İMKANLAR BULUNCA TERCİH ETMEDİ"
Yılmaz "Öyle değil, 50 milyar dolarlık bir taahhütte bulundular, bu 1 yıllık değil belli bir orta vadeli ağırlıklı kısmı da enerji alanındaydı. Finans tarafı da vardı. Finans tarafını da biz tercih etmedik, Türkiye'deki ortam iyileştikçe hazinemiz çokta elverişli şartlarda başka imkân bulunca tercih etmedi diyelim." yanıtını verdi.
"TOPLU ETKİYİ EYLÜL AYINDA GÖRMÜŞ OLACAKSINIZ"
"Eylül ayında orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. Orada bütçe açığı, cari denge, makro tahminlerimizle ilgili bütün tahminlerimiz güncellenmesi olacak o aşamada bu paket ve diğer izleyen çalışmalarımızın etkisini topluca görecek olacaksınız."
"İZLEME SİSTEMİ İLE TASARRUFU DENETLEYECEĞİZ"
"En önemli eksikliklerden bir tanesi güçlü bir izleme ve denetleme sistemi. Bu yeni tasarruf programında güçlü bir izleme, denetleme sistemi ve hesap verebilirlik mekanizmasıyla birlikte."
"MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ÇOK CİDDİ ARTIŞ OLDU"
"Bizim son 1 yıldır uyguladığımız politikalar TL'yi daha cazip hale getirici politikalar. Bir taraftan Merkez Bankamızın rezervlerinde çok ciddi artış oldu, diğer taraftan kurda da nispi olarak daha istikrarlı bir seyir var. Kurla ilgili şunu söylemek isterim Türkiye 2001'de yaşadığı ekonomik krizden sonra sabit kur rejiminden değişken kur rejimine geçti dolayısıyla bizim şu anda kurla ilgili hedefimiz ve tahminimiz yok."
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