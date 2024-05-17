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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim'den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Akif rolüyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift bu kez boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Seda Erdim'in soyadını değiştirdiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ayaklandı. İki evladı olan ünlü çift, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:47
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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim’den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2018 yılında kızları Ses'i kucaklarına alan çift, 2022'de ikinci çocukları Ela'nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim’den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan çift, hakkında boşanma iddialarıyla gündeme getirildi.

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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim’den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Seda Erdim, hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı. Ünlü ismin bu hamlesi, iddiaları güçlendirdi.

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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim’den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Gözler Ümit Erdim'e çevriliyken, beklenen açıklama geldi. İki kız çocuk sahibi olan çiftin boşandığı doğrulandı.

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Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim’den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Ünlü çift, ortaklaşa yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: