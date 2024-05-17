Boşandılar mı? Seda Erdim ve Ümit Erdim'den açıklama geldi! Soyadını değiştirmişti...

Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Akif rolüyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift bu kez boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Seda Erdim'in soyadını değiştirdiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ayaklandı. İki evladı olan ünlü çift, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte o paylaşım...