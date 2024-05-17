İstanbul’da korku dolu anlar! Beton mikseriyle tramvay çarpıştı | Yolcular büyük panik yaşadı

İddiaya göre; daha önce de birçok kez tramvay kazalarının yaşandığı bölgede tramvay yolundan geri manevra ile sokağa giren İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla çarpıştı.