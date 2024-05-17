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İstanbul'da korku dolu anlar! Beton mikseriyle tramvay çarpıştı | Yolcular büyük panik yaşadı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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İstanbul’da korku dolu anlar! Beton mikseriyle tramvay çarpıştı | Yolcular büyük panik yaşadı

Zeytinburnu'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı. Yolcular büyük panik yaşarken olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar. Tramvayın camları falan kırıldı." dedi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; daha önce de birçok kez tramvay kazalarının yaşandığı bölgede tramvay yolundan geri manevra ile sokağa giren İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla çarpıştı.

Çarpmayla birlikte tramvayın camları kırılırken yolcular tahliye edildi. Seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza şokuyla panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BAZEN BENZER KAZALAR YAŞANABİLİYOR"
Olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar.

Tramvayın camları falan kırıldı. Tramvay cadde üzerinden olduğu için bazen burada benzer kazalar yaşanabiliyor." dedi.

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