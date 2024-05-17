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Küçükçekmece’de düzenlenen film gibi operasyonun perde arkası A Haber’de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Küçükçekmece’de düzenlenen film gibi operasyonun perde arkası A Haber’de

Küçükçekmece'de geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen saldırının failleri cinayet büro polisleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları aktardı.

Adım adım saldırı güzergahı. Önce keşif yaptılar ardından cinayet için pusu kurdular. Polis şüphelileri otobüs kamerasından tespit etti.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen saldırının failleri cinayet büro polisleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları aktardı.

ADIM ADIM SALDIRI GÜZERGAHI

İşte Almaçayır'ın açıklamalarından satır başları;

Geçtiğimiz nisan ayında Küçükçekmece'de bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Polis ihbar üzerine olay yerinde gittiğinde bir kişinin sırtından vurulduğunu gördüler. Ancak failleri belli değildi. Bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği nedeninin ne olduğu belli değildi.

Soruşturma başlatıldı. Çok ilginç detaylara ulaşıldı. Yakalanmamak için kameraları spreyle boyadılar. Kaçtıkları araç otobüs kamerasından tespit edildi.

Eczanenin oradan dolmuşa binerek işe gittiğini tespit ediyorlar. Pusu kuracakları bir nokta olarak öncesinden keşif yapıyorlar. Güvenlik kamerası olmayan yerlerden pusu kurdukları yere gelmeye çalışmışlar.

Saldırı girişimini lokasyonlardaki kameraları spreyle boyuyorlar.

Kaçma görüntüsü bir minibüsün iç kamerasına yakalanıyor. Kaçtığı lokasyonların hiçbirinde güvenlik kamerası yok. Polis ekipleri dar alan çalışması yapıyor.

Hareket halindeki İETT otobüsünün hareket halindeki dış kamerasında dörtlüleri yanan araca bir kişinin bindiği gözüküyor. Aradıkları saldırganın bu olduğunu tespit ediyor. Plaka tespiti yapıldıktan sonra kim oldukları adresi tespit edildi. İki kardeş ve bir baba gözaltına alınıyor.

Film gibi operasyonun perde arkası A Haber’deFilm gibi operasyonun perde arkası A Haber’de FİLM GİBİ OPERASYONUN PERDE ARKASI A HABER'DE

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