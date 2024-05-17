Küçükçekmece’de düzenlenen film gibi operasyonun perde arkası A Haber’de

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, detayları aktardı.

ADIM ADIM SALDIRI GÜZERGAHI

İşte Almaçayır'ın açıklamalarından satır başları;

Geçtiğimiz nisan ayında Küçükçekmece'de bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Polis ihbar üzerine olay yerinde gittiğinde bir kişinin sırtından vurulduğunu gördüler. Ancak failleri belli değildi. Bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği nedeninin ne olduğu belli değildi.

Soruşturma başlatıldı. Çok ilginç detaylara ulaşıldı. Yakalanmamak için kameraları spreyle boyadılar. Kaçtıkları araç otobüs kamerasından tespit edildi.

Eczanenin oradan dolmuşa binerek işe gittiğini tespit ediyorlar. Pusu kuracakları bir nokta olarak öncesinden keşif yapıyorlar. Güvenlik kamerası olmayan yerlerden pusu kurdukları yere gelmeye çalışmışlar.