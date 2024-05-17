Memura en düşük 39 bin TL maaş! Memur ve Memur emeklisi şimdiden yüzde 18.72’yi garantiledi! İşte zamlı yeni maaş tablosu
Memur ve memur emeklileri 2024 Temmuz ayında yeni zamlı maaşlarına kavuşacak. Bilindiği üzere memurlara yılın ikinci yarısında maaş zammı yüzde 10 toplu sözleşme zammı enflasyon farkı birleştirilerek yatırılacak. TÜİK verilerine göre ise zam oranı şimdiden yüzde 18.72 seviyesine ulaştı. İşte kalem kalem memur ve memur emeklisi maaş tablosu…
Giriş Tarihi: 17.05.2024
11:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
12:04
Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte memur ve memur emeklileri yeni zamlı maaşlarını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 zam alacaklar. Söz konusu zammın üzerine oluşan enflasyon farkı eklenecek ve maaşlara yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon şimdiden yüzde 18.72 oldu. İşte Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ışığında zamlı memur ve memur emeklisi maaş tablosu…
ENFLASYON FARKI VAR
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 oldu. memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.
2 AYLIK TAHMİN GELDİ
Enflasyon farkına ilişkin yeni ipucu da geldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 3.04, Haziran için yüzde 2.56 olarak yer aldı.
Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.10'a, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.01'e ulaşacak.
MEMUR MAAŞI EN AZ 39 BİN 435 TL'YE YÜKSELİYOR!
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmine göre 39 bin 435 liraya yükseliyor. İşte mesleklere göre 2024 Temmuz ayı memur ve memur emeklisi zamlı maaşları;
Temmuz Ayında Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
% 20.01 zamlı: 59.845,39
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
% 20.01 zamlı: 41.085,42