Memura en düşük 39 bin TL maaş! Memur ve Memur emeklisi şimdiden yüzde 18.72’yi garantiledi! İşte zamlı yeni maaş tablosu

ENFLASYON FARKI VAR

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 oldu. memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 3.23 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 13.56'ya ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.