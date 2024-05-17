Turkuvaz Medya İstanbul Üniversitesi'nde genç yetenekler ile buluştu
Turkuvaz Medya Grubu, İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen kariyer şenlikleri programında genç yeteneklerle buluşarak kariyer yolculukları konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Turkuvaz Medya Grubu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde kariyer şenliklerinde genç yetenekler ile buluştu. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine gençler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki staj ve iş imkanları ile de bilgi alan genç yetenekler kariyer yolculuklarında yapmaları gerekenler konusunda yeni bilgiler edindi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafndan düzenlenen Mavi Elma Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Grubu yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirket ödülüne layık görülmüştü. Ödülü, törene ekibiyle katılan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil almıştı.
"KADINLARA HAK ETTİKLERİ ÇALIŞMA ORTAMINI, İŞ FIRSATLARINI SUNMAYA ÇALIŞTIK"
Törende konuşma yapan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, "Geçen yıl bu kürsüde yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl aldığımız ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını iş fırsatlarını sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam etmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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