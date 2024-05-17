Turkuvaz Medya İstanbul Üniversitesi’nde genç yetenekler ile buluştu

"KADINLARA HAK ETTİKLERİ ÇALIŞMA ORTAMINI, İŞ FIRSATLARINI SUNMAYA ÇALIŞTIK"

Törende konuşma yapan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, "Geçen yıl bu kürsüde yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl aldığımız ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını iş fırsatlarını sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam etmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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