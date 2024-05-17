Hikayesiyle ’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Bakan Özhaseki’den depremzede Aylin Karakuş’a ziyaret

Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabb'im onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.