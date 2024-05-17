Hikayesiyle 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Bakan Özhaseki'den depremzede Aylin Karakuş'a ziyaret
ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' geçtiğimiz günlerde duygusal anlara sahne oldu. 6 Şubat 2023 depremini yaşayan ve enkazda hem ailesini hem de bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesiyle milyonların kalbine dokunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki, 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Aylin Karakuş'u ziyaret etti. Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, duygu dolu anlara sahne oldu.
Kahramanmaraş merkezli 4.17 büyüklüğündeki depremde Antakya'da yakalanan ve 15 saat sonra enkaz altında mucize eseri kurtarılarak sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Aylin Karakuş isimli yarışmacı programa damga vurdu.
Aylin Karakuş, 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlatınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler gözyaşını tutamadı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karakuş'un yarışmada, "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." sözleriyle tüm Türkiye'yi olduğu gibi Bakan Özhaseki'yi de duygulandırdığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile ziyaret ettiği Aylin Karakuş'un, akademik çalışmalar için Ankara'da bulunduğunu belirtti.
Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabb'im onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de ailesinin Gölcük'te 1999 depremini yaşadığını belirterek "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var." dedi.
Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, kötü hatırlamamak için depremin ardından Hatay'a gitmediğini belirtti.
Hatay'ın emin ellerde olduğunu ifade eden Karakuş, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim." ifadesini kullandı.
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