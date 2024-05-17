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MEB takvimi yayımladı! Öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu | İşte o branşların listesi...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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MEB takvimi yayımladı! Öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu | İşte o branşların listesi...

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. İşte o branşların listesi...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı.

SÖZLÜ SINAV İÇİN İL TERCİHİ YAPILACAK
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.


BAŞVURULAR 20-31 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

İŞTE ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR / TIKLA GÖR

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