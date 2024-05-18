Siyonist Bakan Ben-Gvir İsrail halkına silah çekti!
Gazze'de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor. Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı. Korumalar Ben- Gvir'i bölgeden uzaklaştırırken Gvir'in yerleşimcilere karşı silahını çekti. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler büyük tepki çekti. İşte detaylar...
Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı.
Esir takası için eylem yapan İsrailli halkı İsrailliler, Itamar Ben-Gvir'e saldırmak istedi.
Korumaları Ben- Gvir'i bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
İSRAİL HALKINA SİLAH ÇEKTİ
O esnada Siyonist Bakan yerleşimcilere karşı belinden çıkardığı silahı çekti.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
"FİLİSTİNLİ ESİRLER İDAM EDİLSİN" DEMİŞTİ
Ayrıca 18.04.2024 tarihinde israil Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savunmuştu.
FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.
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