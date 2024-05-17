Biden seçimi kazanmak için her yolu deniyor! Uyuşturucu hamlesi pes dedirtti! Yasakları kaldıracak...
Beyaz Saray federal esrar kısıtlamalarını gevşetirken, ABD Başkanı Joe Biden, kimsenin esrar bulundurmaktan hapse girmemesi gerektiğini söyledi. Biden bu konuda kısıtlamaların azaltılacağını vurgularken bu hamle "gençlerden oy almak için" atılan bir adım olarak yorumlandı. İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden, federal esrar kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Biden'ın perşembe günü yaptığı açıklamada yönetimin federal yasa dışı uyuşturucular listesinde esrarın kategorisinin değiştirip üzerindeki kısıtlamanın azaltılacağını duyurdu.
BIDEN ESRAR KISITLAMALARINI AZALTIYOR
Biden, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu çok büyük bir şey. Bugün yönetimim esrarı Çizelge 1 uyuşturucusundan Çizelge 3 uyuşturucusuna yeniden sınıflandırmak için büyük bir adım attı" dedi.
Biden'ın hamlesinin esrarı federal olarak yasal hale getirmeyeceğini fakat eyalet yasal şirketlerinin üzerindeki vergi yükünü azaltacağı ve esrarın araştırılmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.
BEYAZ SARAY'DAN TARİHİ KARAR
Beyaz Saray'ın esrar kararı 1986 tarihli Uyuşturucu İstismarıyla Mücadele Yasası'ndan bu yana bir ilk olarak tarihe geçti.
SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN UYUŞTURUCU HAMLESİ
Biden'ın esrar kararı Kasım 2024 seçimlerinden önce gençleri etkileme taktiği olarak yorumlanıyor. Geçmişte uyuşturucuya karşı görüşleri ile bilinen Biden, kimsenin yanında esrar bulundurmaktan hapse girmemesi gerektiğini savunmuş fakat esrarın bir "geçiş uyuşturucusu" olduğunu söylemişti.
ABD dergisi Politico, Biden'ın yeniden seçilmek için yarışırken genç seçmenlerin desteğini sağlamlaştırmakta zorlandığına dikkat çekiyor. Yakın zamanda düzenlenen bir anket, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 18-29 yaş arası seçmenler arasında 8 puan farkla önde olduğunu gösterdi.
Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada kimsenin esrar kullandığı veya bulundurduğu için hapse atılmaması gerektiğine dair eski açıklamalarını tekrarladı.
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