Arda Güler'in sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte mutluluk pozları...

Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, Instagram'da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Son zamanların en çok konuşulan futbolcuların bir tanesi olan Arda Güler'in, Duru Yayman ile pozları yoğun ilgi gördü. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…