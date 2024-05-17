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Arda Güler'in sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte mutluluk pozları...

Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, Instagram'da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Son zamanların en çok konuşulan futbolcuların bir tanesi olan Arda Güler'in, Duru Yayman ile pozları yoğun ilgi gördü. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.05.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 20:34
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Arda Güler sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

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Arda Güler sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.

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Arda Güler sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

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Arda Güler sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

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Arda Güler sevgilisi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Duru Nayman kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ARSENAL'DEN 45 MİLYON EURO

Arsenal'ın 19 yaşındaki on numara için Real Madrid'e 45 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.