Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor

Türkiye'nin enginar başkenti olarak bilinen Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi, her gün binlerce enginarın işlendiği özel bir ekip tarafından ziyaret ediliyor. Bu ekip, Gölhisar'a ulaşmak için 600 kilometrelik uzun bir yolculuğu göze alarak geliyor. Günün erken saatlerinden geç saatlere kadar yoğun bir tempoda çalışan ekip üyeleri, ustalıkla enginarları saniyeler içinde soyuyorlar. Bu özverili çalışma sayesinde, ekip üyeleri aylık gelirlerini asgari ücretin dört katına kadar çıkarabiliyorlar.