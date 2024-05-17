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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Bu mesleği kimse bilmiyor

Halk arasında "Yeşil Elmas" olarak da bilinen enginar, Türkiye'nin tarım ekonomisinde önemli bir yer edinmiş durumda. Aydın gibi enginar üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, özellikle enginar soyarak geçimini sağlayan kişilerin özverili çalışmaları dikkat çekiyor. Bu çalışma sadece tarım ekonomisine değil, aynı zamanda bu özel ekiplerin sabır ve becerisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:13
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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Sadece 5-6 ayda...

Türkiye'nin enginar başkenti olarak bilinen Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi, her gün binlerce enginarın işlendiği özel bir ekip tarafından ziyaret ediliyor. Bu ekip, Gölhisar'a ulaşmak için 600 kilometrelik uzun bir yolculuğu göze alarak geliyor. Günün erken saatlerinden geç saatlere kadar yoğun bir tempoda çalışan ekip üyeleri, ustalıkla enginarları saniyeler içinde soyuyorlar. Bu özverili çalışma sayesinde, ekip üyeleri aylık gelirlerini asgari ücretin dört katına kadar çıkarabiliyorlar.

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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Sadece 5-6 ayda...

"Enginar Soymak İçin 600 Kilometrelik Yolculuk"

Türkiye'nin enginar üretiminin kalbi olarak bilinen Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi, özel bir ekip tarafından büyük bir özveriyle işleniyor. Gölhisar Mahallesi'ne tam 600 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaşan ekip, her gün adeta bir makine gibi çalışarak enginarları soyuyor. Bu çalışmanın karşılığında ise asgari ücretin dört katı kadar bir aylık gelir elde ediyorlar.

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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Sadece 5-6 ayda...

Enginar soymak, kolay bir iş gibi görünse de işin incelikleri ve tecrübe gerektirdiği belirtiliyor. Özellikle enginarların kararmaması için dikkat gereken bir detay. Kullandıkları bıçakların jiletten keskin olduğu ve ufak tefek kazaların yaşandığı bir iş olduğu vurgulanıyor.

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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Sadece 5-6 ayda...

"Tecrübe ve El Becerisi Gerektiren Zorlu Bir İş"

Günde bin ila bin 200 arasında enginar soyduklarını belirten ekip üyeleri, işlerinin psikolojisinin de önemli olduğunu ifade ediyorlar. Her saniyenin aynı hızda devam edemediği bu süreçte, işin kalitesine göre fiyatların değiştiği belirtiliyor.

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Soyuculuk yaparak asgari ücretin 4 katını kazanıyorlar! Sadece 5-6 ayda...

Enginar soymanın Türkiye genelinde sadece birkaç kişinin yapabileceği kalitede bir iş olduğu belirtiliyor. Özellikle bu işin el becerisi ve tecrübe gerektirdiği vurgulanıyor. Ancak, ekip üyeleri yorucu ve riskli olmasına rağmen işlerini severek yaptıklarını ifade ediyorlar.