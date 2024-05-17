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Esra Erol'da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Seda öğretmen yıllar sonra babasına kavuştu | "Kimse yargısız infaz yapmasın"

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. 7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Hanım, biyolojik ailesini aramak için programa geldi. Esra Erol, Seda'nın biyolojik ailesi buldu. Gerçek anne Hatice Hanım kanala geldi ama yayına çıkmayı reddetti. Seda'nın 19 yaşındayken intihar eden Seher adında öz ablası olduğu ortaya çıktı.Buün ise yeni gelişmeler yaşandı. Seda'nın öz babası Osman Bey stüdyoya geldi. Baba kız 33 yıl sonra ilk kez stüdyoda kavuştu. Baba Osman bey, "Kimse yargısız infaz yapmasın." dedi. Seda ablasının mezarını da ilk kez görünce sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 23:43
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Esra Erol’da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Öğretmen Seda 33 yıl sonra babasına kavuştu | Seda ablasının mezarını da ilk kez gördü

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi.

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  • 26
Esra Erol’da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Öğretmen Seda 33 yıl sonra babasına kavuştu | Seda ablasının mezarını da ilk kez gördü

Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu.

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Esra Erol’da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Öğretmen Seda 33 yıl sonra babasına kavuştu | Seda ablasının mezarını da ilk kez gördü

Programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Öğretmen Seda 33 yıl sonra babasına kavuştu | Seda ablasının mezarını da ilk kez gördü

Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

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Esra Erol’da 33 yıllık sır perdesi aralandı! Öğretmen Seda 33 yıl sonra babasına kavuştu | Seda ablasının mezarını da ilk kez gördü

YURDA BIRAKILDI
Ünlü sunucu, Seda'nın 7 Ekim 1991 yılında Bahçelievler Çocuk Yurdu'na bırakıldığını cebinde de, 'annesi 'Hatice', babası 'Osman', doğum yeri 'Tokat' yazan bir mendil olduğunu dile getirdi.