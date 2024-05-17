Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.
Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.
Yolaç'ın vefatına yönelik şu açıklama yapıldı:
"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA:
Bakan Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından #ErkanYolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
ERKAN YOLAÇ KİMDİR?
24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Erkan Yolaç, bir sene Saint Joseph lisesinde okudu ardından Kenan Evren Lisesi'nde okuluna devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951'de Karabük'e taşınınca Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi'nden 1959 yılında iç mimar olarak mezun olan Yolaç, Ankara Radyosu'na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.
1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu.
Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı.[6] Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı.
Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika'ya yerleşti.
YOLAÇ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER:
1973 - Sevda Yolu
1964 - Can Düşmanı
1964 - Yılların ardından
1964 - Muhtesem serseri
1962 - Lekeli Kadın
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