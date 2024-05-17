Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı.[6] Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika'ya yerleşti.

YOLAÇ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER:

1973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların ardından

1964 - Muhtesem serseri

1962 - Lekeli Kadın