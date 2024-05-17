17 Mayıs 2024, Cuma
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16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği öğrenildi
Gaziantep'te 16 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan Erdal Öztürk’ün dini nikahlı eşi S.Y.’nin ailesi tarafından darbedilip lastik içinde yakılarak 6 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan öldürülen Öztürk'ün eski kayınbabası, 2 kayınbiraderi ve bacanağı tutuklandı.