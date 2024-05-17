Merkez Bankası’ndan son dakika enflasyon ve dolar tahmini! Yıl sonunda enflasyon ve dolar ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Piyasa Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı. 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.