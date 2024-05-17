Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon ve dolar tahmini! Yıl sonunda enflasyon ve dolar ne kadar olacak?
Merkez Bankası 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki dönemde yüzde 44,16 iken, bu dönemde yüzde 43,64 olarak güncellendi. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 40,01 TL'den 38,78 TL'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Piyasa Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı. 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.
Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı: 2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00 – 31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00 – 35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07'sinin beklentilerinin yüzde 28,00 – 31,99 aralığında, yüzde 37,70'inin beklentilerinin yüzde 32,00 – 35,99 aralığında, yüzde 19,67'sinin beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir
2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00 – 23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00 – 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.
YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 38,78 TL
Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşmiştir.
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