Bakan Işıkhan duyurdu: Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Öte yandan hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle birlikte raporu yazan hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek.
Raporlu ilaç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren haberi Bakan Işıkhan duyurdu. Bakan, raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
İLAÇ YAZIMINDA YENİ DÜZENLEME
Bu kapsamda 2 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaşın bu düzenlemeden faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.
1 YILA KADAR REÇETE EDİLEBİLECEK
Bu kapsamda aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara yeni düzenleme ile eklenen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Işıkhan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" diye konuştu.
'3.2 MİLYON TL TASARRUF'
Bakan Işıkhan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirterek şöyle devam etti:
"Göreve geldiğimden itibaren ağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız."
Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.
SGK'DA YELPAZE GENİŞLEYECEK
Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.
Bakan Işıkhan'ın gündeminde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yakın zamanda hayata geçireceği sağlık geri ödeme fatura tutarlarının denetimine ilişkin yapay zeka uygulaması da vardı.
SAĞLIK FATURA ÖDEME MALİYETLERİ DÜŞECEK
Bakan Işıkhan, "SGK Co-Pilot" uygulaması ile kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.
Bu uygulama ile sağlık geri ödeme fatura tutarlarının daha sıkı bir biçimde denetleneceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir" dedi.
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