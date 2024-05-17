Bakan Işıkhan duyurdu: Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek

Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

SGK'DA YELPAZE GENİŞLEYECEK

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.