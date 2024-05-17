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Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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