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Rekabet Kurumu'na uluslararası arenadan ödül

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Rekabet Kurumu’na uluslararası arenadan ödül

Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Yarışması’nın 2024 yılı kazananlarından biri de Rekabet Kurumu oldu.

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