UEFA'dan Galatasaray'a ceza!
UEFA'dan Galatasaray'a flaş bir ceza geldi. UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulübe 30 bin Euro para cezası verdi.
UEFA Galatasaray'a daha önce ödenmemiş borçlarından dolayı 30 bin euro ceza verdi.
UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.
2023/24 sezonunda ise aralarında Galatasaray'ında bulunduğu 11 takıma para cezası verdi.
Sarı kırmızılıların haricinde Porto, CSKA Sofia, Vitoria SC, Dinamo Tiflis, SC Braga, FK Partizan, Real Betis, FC Ordabasy Symkent, Riga FC ve FK Auda ceza alan diğer takımlar oldu.
İşte UEFA'nın resmi sitesinde yer alan o açıklama:
"CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi."
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