Ayhan Bora Kaplan operasyonunun medya ayağı! İddialar çok büyük! Yeni düzenleme...

Kimi diyor ki "Mafya devlete operasyon yapıyor", diğeri diyor ki "Devlet yeni bir darbe, kumpas girişimini engelliyor."

Peki bu argümanlardan hangisi doğru?

Bunu yanıtlamak için fotoğrafın bütününe bakmak herhâlde daha doğru olacaktır. Tabii, ilk olarak da meselenin medya ayağına...

Malumunuz, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüyle ilgili özel haberler de Dilan-Engin Polat'la ilgili bilgiler de yasadışı bahis çeteleriyle ilgili gelişmeler de hep Batı'dan fonlanan gazetelere-gazetecilere sızdırıldı. Amaç Türkiye'ye 'kara para, mafya devleti' gömleği giydirmekti. Dışarının algısını bu şekle büründürmekti. Başarılı da oldular.

Sadece bu konularla da değil...