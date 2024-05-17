Sağlıklı cildin sırrı! Tek yöntemle pürüzsüz olacak...

Hazırlanışı:

Bir miktar mısır nişastasını bir kaseye alın. Daha sonra, su veya gül suyunu yavaşça ekleyerek, bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Macun kıvamı, yüzünüze uygulamak için yeterince kremamsı olmalıdır.

İsteğe bağlı olarak, birkaç damla hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Bu, cildinizi ekstra nemlendirmeye yardımcı olabilir.

Yüzünüzü temizledikten sonra, maskeyi tüm yüzünüze veya problemli bölgelere uygulayın. Göz çevresinden uzak tutun.

Maskeyi cildinizde 10-15 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve nazikçe kurulayın.

İhtiyaca göre, nemlendirici uygulayarak cildinizi tamamlayın.