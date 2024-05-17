28 Şubat davası sanıklarına af! Sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı

28 Şubat davası sanıklarının cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla affedildi.

Resmi Gazete'de yer alan ve 'sürekli hastalık ve kocama hali' nedeniyle alınan karar ile birlikte tahliye olacak isimler şöyle:

Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Aydan Erol.