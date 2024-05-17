28 Şubat davası sanıklarına af! Sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 28 Şubat Davası’nda yargılanan hasta ve ileri yaştaki tutuklu komutanlar Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Temel Özkaynak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Aydan Erol ve Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırıldı.
28 Şubat davası sanıklarının cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla affedildi.
Resmi Gazete'de yer alan ve 'sürekli hastalık ve kocama hali' nedeniyle alınan karar ile birlikte tahliye olacak isimler şöyle:
Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak ve Aydan Erol.
Af kararı alınan diğer isimler ise şöyle:
Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna ve Abdulhekim Yılmaz.
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