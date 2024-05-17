Putin Ukrayna ile yaşanan gerginlikte İstanbul’u işaret etti: İstanbul Anlaşmaları müzakerelerin temelidir

UKRAYNA İLE KONUŞMAYI HİÇBİR ZAMAN REDDETMEDİK

TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rus lider, "Ukrayna ile ilgili konuşmayı hiçbir zaman reddetmedik. İsviçre konferansını takip edeceğiz" diye ekledi. Ancak bu konferansın, Rusya'ya ülti̇matom vermek i̇çi̇n tasarlandığına i̇nandığını belirtti.

Putin, Rus güçlerinin plan doğrultusunda Harkov bölgesi yakınlarında ilerlediğini, Harkov saldırısında suçlanması gereken tarafın Kiev olduğunu sözlerine ekledi.